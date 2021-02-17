Небензя заявил, что ООН удалось избежать пагубного влияния пандемии на миссии миротворцев

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. ООН к настоящему моменту удалось избежать серьезного пагубного влияния пандемии нового коронавируса на работу миротворческих миссий. С таким заявлением выступил в среду на виртуальном заседании Совета Безопасности ООН по мерам, предпринимаемым для борьбы с пандемией, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Несмотря на то что из-за ковидных ограничений миротворческие операции ООН сталкиваются с новыми специфическими вызовами, пока всемирной организации удалось избежать серьезного пагубного влияния на их работу", - указал он.

По словам постпреда РФ, российская сторона считает, что "усилия Совета [Безопасности] в плане противодействия пандемии должны фокусироваться именно на поддержке действий миротворческих миссий". "В этой связи отмечаем меры секретариата ООН, направленные на обеспечение безотлагательной вакцинации миротворческих контингентов в плотном контакте с соответствующей группой друзей из числа заинтересованных стран", - заключил Небензя.

В то же время постпред РФ констатировал, что пандемия "рискует усугубить и без того серьезные гуманитарные последствия" для стран, находящихся в ситуации вооруженного конфликта. "Поэтому Россия в числе первых поддержала призыв генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня и последовательно акцентирует необходимость введения гуманитарной паузы в зонах вооруженных конфликтов", - отметил Небензя, подчеркнув, что "эти меры не распространяются на операции против международно признанных террористических группировок".

1 июля 2020 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2532 с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Главной целью документа стала поддержка призыва генерального секретаря ООН "ко всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза.