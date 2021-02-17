Небензя заявил, что обсуждение распределения вакцин выходит за пределы полномочий СБ ООН

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Обсуждение вопросов производства и распределения вакцин от коронавируса выходит за рамки компетенций Совета Безопасности ООН, такие темы находятся в первую очередь в ведении Всемирной организации здравоохранения, Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе специального заседания Совбеза по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией коронавируса.

"Один из ключевых элементов данной борьбы - это обеспечение справедливого, всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19, для чего требуется сформировать портфель эффективных и безопасных препаратов, помочь заинтересованным странам-членам в доставке вакцин нуждающимся. На наш взгляд, большая часть этих вопросов входит в прерогативы профильных структур системы ООН, прежде всего Всемирной организации здравоохранения, Генассамблеи и ЭКОСОС. Исходим из того, что обобщенная дискуссия по этой теме выходит за рамки компетенции Совета Безопасности", - сказал он.

Небензя также отметил, что Россия готова обсудить выполнение резолюции СБ ООН 2532 от 1 июля 2020 года с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом в контексте того, чем занимается Совет Безопасности.