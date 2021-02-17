Небензя заявил о недопустимости распространения ложных сведений о вакцинах от COVID-19

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия считает недопустимым распространение порочащих сведений о вакцинах от нового коронавируса. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном борьбе с пандемией COVID-19.

"И, конечно, мы не можем не согласиться и разделяем призыв госсекретаря [США Энтони] Блинкена о недопустимости вакцинной диффамации и необходимости объединения усилий", - подчеркнул он. "Россия оказывает и другую помощь в борьбе с пандемией, направив порядка 20 медицинских миссий в 15 стран, передав тест-системы в 50 государств, а также безвозмездно поставив тысячи единиц медоборудования и миллионы единиц средств индивидуальной защиты", - отметил Небензя.

Блинкен во время выступления на онлайн-заседании СБ ООН констатировал, что новая американская администрация призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах.