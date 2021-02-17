Грызлов: Россия поддерживает идею о международной конференции по выполнению "Минска-2"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что идея проведения международной конференции по выполнению минских соглашений будет поддержана международным сообществом. Об этом заявил в среду полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции "О выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе". Идея конференции, безусловно, важна. Такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта", - сказал он по итогам очередного заседания группы.

"Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств - членов ООН, международных организаций", - добавил Грызлов.

Как заявила на заседании глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова, с такой инициативой ДНР выступает, поскольку "в настоящий момент переговоры в контактной группе фактически заблокированы из-за позиции Киева". "Такое мероприятие, которое может быть проведено в Минске для удобства всех участников, стало бы реальной и объективно необходимой возможностью для проведения открытой дискуссии о практической реализации минских соглашений", - считает она.

По ее словам, к участию могут быть приглашены не только две стороны конфликта - Донбасс и Украина, - но также посредники в лице ОБСЕ и стран - гарантов Минских соглашений, а также представители государств - членов ООН.

Однако эта идея на самом заседании контактной группы в среду не нашла поддержки у представителей Украины.

Часть международного права

Минские соглашения остаются частью международного права, несмотря на попытки украинской стороны изменить или исказить свои обязательства, заявил Грызлов.

"Сегодняшняя встреча контактной группы совпала с годовщиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая одобрила Комплекс мер по выполнению минских соглашений, - сказал Борис Грызлов. - Шесть лет назад минские соглашения были поддержаны на самом высоком международном уровне, стали частью международного права. Они в полной мере сохраняют свой статус и свое значение, несмотря на все попытки украинской власти изменить или исказить свои обязательства".

Полпред России отметил, что Украина пытается проявить изобретательность в толковании минских соглашений, чтобы лишить Донбасс собственного мандата на урегулирование конфликта. "Исключить Донбасс из переговорного процесса - значит пересмотреть сами смысл и содержание минских соглашений", - подчеркнул Грызлов. "В комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс", - напомнил российский полпред на минских переговорах.

Грызлов напомнил, что на этой неделе в эфире программы "Время покажет" на российском Первом канале одновременно принимали участие постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. "Мы видели, что в понедельник на телевидении состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка", - отметил Грызлов. "Разговор господина Пушилина и господина Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога", - сказал постпред РФ на минских переговорах.

Он добавил, что Украине необходимо отказаться от очевидных противоречий в собственных подходах, которые она транслирует в минском и нормандском форматах. "Киеву необходимо определиться с собственной позицией по политическому урегулированию конфликта", - подчеркнул Грызлов.

По его словам, в течение шести лет нет ответа на вопрос: "Как именно Украина намерена мирным путем разрешить конфликт, то есть каким Киев видит будущий статус Донбасса в составе Украины?". "Это ключевой вопрос, на который Украина, в соответствии с комплексом мер, резолюцией Совета Безопасности ООН, должна была ответить на следующий день после отвода тяжелых вооружений, то есть с 9 марта 2015 года", - подчеркнул Борис Грызлов.

Сложная ситуация на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне сложной, а власти Украины держат курс на дальнейшее военное обострение, отметил Грызлов.

"К сожалению, ситуация на линии соприкосновения остается крайне сложной. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение. Сегодня киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года", - сказал он.

По его словам, Киев "продолжает блокировать любую возможность освобождения и обмена удерживаемых лиц, предыдущие обязательства Украины по освобождению и обмену остаются невыполненными".

"Будет правильно, если коллеги из ОБСЕ, а также другие зарубежные партнеры задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти к новой возможной военной авантюре. Это не пойдет на пользу Украине. Но у Киева еще есть возможность не совершать новых ошибок. Надеюсь, что предупреждения, прозвучавшие вчера и сегодня от всех остальных участников контактной группы, будут услышаны на украинской стороне", - сказал полпред РФ.

Минские соглашения

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов в этом регионе.

До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной Минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности.