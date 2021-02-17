Фадеев назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал требование ЕСПЧ к РФ о немедленном освобождение Алексея Навального беспрецедентным случаем.

"Я проконсультировался с юристами, в том числе с членами СПЧ, похоже, это решение не имеет прецедента. <...> Трудно даже понять, каким образом, кому и как удалось побудить ЕСПЧ на такое решение", - заявил Фадеев корреспонденту ТАСС в среду.

"Дело даже не в том, что ЕСПЧ не может каким-то образом отменять решение судов суверенных государств - это само собой, о чем есть комментарий Минюста, вот этот сам факт беспрецедентного решения, он удивляет", - добавил он.

В этой связи Фадеев пояснил, что ЕСПЧ может обратиться к государственным органам и судам, чтобы каким-то образом "уменьшить риски для заключенного". "Скажем, была история с Алексаняном - это давняя история, это еще дело ЮКОСа. Он был болен, ЕСПЧ призывал дать возможность излечиться Алексаняну - такая возможность ему была дана. Таких случаев много - касательно не только России, касательно и других стран, с которыми работает ЕСПЧ", - сказал он.

В свою очередь член СПЧ Александр Брод напомнил, что Навальный, его близкие и адвокаты в последнее время не заявляли о необходимости его лечения, "жалоб на состояние его здоровье нет". "Поэтому не вижу правовой основы для вмешательства ЕСПЧ на данном этапе", - заявил он.

Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента суда. По ее словам, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального". Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.