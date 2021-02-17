МИД России считает постановление ЕСПЧ по Навальному вмешательством во внутренние дела

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва считает требование ЕСПЧ к РФ о немедленном освобождении Алексея Навального вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рассматриваем это как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказала она.

Захарова сравнила ситуацию со сценой из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце". "У меня возникла аллюзия. Мне это напоминает, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и правовой дискуссии схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения", - добавила дипломат.

Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента суда. По ее словам, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами, РФ должна немедленно освободить Навального". Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.