Российский посол заявил, что РФ открыта для диалога с партнерами в Австрии по вакцинам

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия ценит интерес в Австрии к российским вакцинам от нового коронавируса и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами по этому вопросу. Об этом сообщил в среду посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня. Российские вакцины сейчас показывают убедительную эффективность и вызывают все больший интерес в Австрии. Мы видим это на примере многочисленных запросов, которые получаем от австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями. Российская сторона высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами", - отметил посол, выступая на онлайн-конференции на тему состояния российско-австрийских отношений.

Ранее посольство России в Австрии сообщало, что в последние недели оно получает все больше запросов о российских вакцинах против COVID-19 и возможности вакцинации "Спутником V" в Австрии.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 7 февраля в интервью газете Welt am Sonntag, что Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств. 2 февраля в австрийском Минздраве на вопрос ТАСС о возможности применения "Спутник V" в случае регистрации в ЕС сообщили, что Австрия готова изучить использование дополнительных препаратов в рамках австрийской стратегии вакцинации, если такие будут зарегистрированы в Евросоюзе. Однако в настоящее время республика покрыла собственные потребности в вакцине.

Как сообщали ТАСС в Ассоциации фармацевтической промышленности Австрии Pharmig, организация производства "Спутник V" в этой стране может потребовать технического переоснащения существующих производственных линий, а на создание новой площадки может уйти до двух лет. В настоящее время в Австрии уже ведется производство компонентов для одной вакцины против COVID-19. Переход на производство от обычных вакцин к препаратам против COVID в отраслевом объединении назвали очень затратным.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. В ноябре 2020 года Курц исключал возможность использования российской вакцины в Австрии из-за контрактных обязательств с европейскими поставщиками.