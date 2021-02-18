Лавров встретится в Москве со спецпосланником ООН по Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг встречу в Москве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Эмиссар ООН прибудет из Сочи, где 17 февраля он принимал участие в 15-й международной встрече по Сирии в астанинском формате.

Предстоящие переговоры станут первой очной встречей главы МИД РФ с Педерсеном в этом году. В прошлый раз спецпосланник генсека ООН посещал Москву в ноябре 2020 года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи стороны обсудят вопросы политического урегулирования в контексте работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и итоги завершившейся в среду в Сочи международной встречи по Сирии в астанинском формате. Переговоры пройдут в закрытом для журналистов режиме. Не предусмотрены ни традиционная протокольная съемка начала переговоров, ни итоговая пресс-конференция.

Скорый обмен мнениями

Обмен оценками спустя меньше суток после окончания 15-й международной встречи по Сирии представляется особенно важным. Более того, в Сочи Педерсен признался, что с нетерпением ждет дискуссии с главой российского внешнеполитического ведомства.

Состоявшийся форум, безусловно, стал долгожданным событием, если учесть небывало долгий перерыв в 14 месяцев, а также на фоне разочарованности итогами пятого заседания Конституционного комитета. Вместе с тем российская сторона призвала не драматизировать ситуацию вокруг комитета, отмечая, что альтернативы ему нет.

По итогам двухдневной международной встречи в Сочи, насыщенной консультациями как в двустороннем, так и трехстороннем форматах, страны - гаранты астанинского процесса (РФ, Турция и Иран) по сирийскому урегулированию приняли совместное заявление, в котором выразили решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами, участниками Конституционного комитета и спецпосланником генсека ООН.

Стороны также традиционно подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету арабской республики, вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения. Более того, по словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, на встрече с сирийской оппозицией был отмечен ее настрой на достижение компромиссных решений в вопросе мирного урегулирования кризиса в Сирии.

Ситуация на земле

Кроме вопросов политического урегулирования, по традиции без внимания не останется и ситуация на земле.

Представители стран-гарантов в итоговом заявлении подчеркнули необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу и отвергли все попытки создать новые реалии на земле, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Они также вновь выступили против незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Дамаску.

В период пандемии серьезную озабоченность вызывает и гуманитарная ситуация в Сирии. В этой связи РФ, Иран и Турция призвали организации системы ООН, в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), уделить приоритетное внимание вакцинации населения на территории Сирии.

Кроме того, в ходе общения с журналистами Лаврентьев выразил надежду на то, что при президенте США Джо Байдене давление Вашингтона на Сирию уменьшится, подтвердив открытость Москвы к взаимодействию с США в рамках астанинского формата. На плодотворное сотрудничество РФ с новой американской администрацией по вопросу сирийского урегулирования рассчитывает и Педерсен.

Подвижки по двум направлениям

В среду Лаврентьев заявил, что в Москве рассчитывают до середины года все-таки добиться подвижек по двум основным направлениям в сирийском урегулировании: стабилизации ситуации на земле и продвижению политической реформы.

Оправдаются ли эти надежды, покажет время, которого до следующей, уже 16-й международной встречи в Нур-Султане, которая пройдет в мае или июне, осталось не так уж и много.