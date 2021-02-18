Лавров: компании России и Зимбабве успешно реализовывали проекты, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские компании заинтересованы в работе на рынке Зимбабве и успешно реализовывали в этой стране имеющиеся проекты, несмотря на пандемию. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в зимбабвийской газете The Herald, приуроченной к 40-летию установления дипотношений с африканской республикой.

Министр подчеркнул особую роль российско-зимбабвийской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в развитии двусторонней практической кооперации. "Прошедшая в октябре прошлого года очередная встреча ее сопредседателей в формате видеоконференции в очередной раз подтвердила готовность российских экономоператоров к совместной деятельности в таких областях, как добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. Несмотря на объективные причины, связанные с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции, флагманские проекты крупных отечественных компаний "Ви Холдинг" и "Алроса" реализуются успешно. Убеждены: их ввод в строй позволит нарастить взаимодействие и в смежных отраслях", - отметил он.

Лавров указал, что ряд крупных отечественных компаний, таких как Росатом, КамАЗ, "Росгеология", "Уралхим", "Ростсельмаш", также демонстрируют интерес в приходе на рынок Зимбабве. "Сотрудничество с Национальным космическим и геопространственным агентством Зимбабве позволит зимбабвийским друзьям познакомиться с последними российскими технологическими достижениями. Неплохие перспективы и у взаимодействия в сфере кибербезопасности", - добавил министр.

Глава МИД напомнил, что Москва приветствовала энергичное участие лидера Зимбабве в форуме Россия - Африка в 2019 году. "Исходим из того, что первая в истории росcийско-африканская встреча в верхах задала вектор дальнейшего развития взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами на различных направлениях, открыла пути для реализации крупных российских экономических проектов, нацеленных в том числе на обеспечение устойчивого социально-экономического роста на Африканском континенте", - резюмировал он.

Гуманитарная помощь Зимбабве

Россия продолжит оказывать Зимбабве гуманитарную помощь на фоне последствий от пандемии коронавируса.

"Россия оказывает гуманитарную помощь зимбабвийским друзьям как в рамках специализированных учреждений ООН, так и на двусторонней основе. Эта работа будет продолжена, в том числе с учетом негативных последствий для экономики страны, вызванных пандемией коронавируса", - отметил глава МИД.

Москва и Хараре, по его словам, эффективно сотрудничают на международной арене за счет общих подходов к глобальной политике, основывающихся на признании системообразующей роли ООН в мировых делах, уважении культурно-цивилизационной самобытности народов мира и их права определять пути национального развития без внешнего вмешательства.

"Нас объединяет категорическое неприятие нелегитимной практики односторонних санкций, которую США и их европейские союзники широко используют как инструмент недобросовестной конкуренции. Такие нечистоплотные усилия западных коллег по навязыванию своей воли суверенным государствам рассматриваем как рудимент колониального мышления, - продолжил Лавров. - Напомню, что Россия осудила и ветировала инициированную Вашингтоном в 2008 году антизимбабвийскую резолюцию, без колебаний поддержала инициативу Сообщества развития Юга Африки, объявившего 25 октября днем борьбы за отмену санкций против Зимбабве".

Глава дипведомства подчеркнул, что Россия продолжит уважать право зимбабвийского народа самостоятельно решать свою судьбу.

"Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить зимбабвийских друзей за их поддержку инициативы президента России Владимира Путина по созданию в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от санкций и других искусственных барьеров", - отметил Лавров в своей статье.