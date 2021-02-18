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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

Особый акцент сделан на вопросах обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили на переговорах в Москве все аспекты выполнения трехстороннего соглашения по Карабаху. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам прошедших накануне переговоров.

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"Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров", - отметили в дипведомстве.

Стороны "с удовлетворением констатировали", что российско-армянские многоплановые союзнические отношения продолжают интенсивно развиваться, несмотря на пандемию коронавируса. "Достигнуто понимание о необходимости последовательной активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений", - информировали в МИД РФ.

Кроме того, министры рассмотрели актуальные темы региональной и международной повестки дня с упором на ситуацию в Закавказье.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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