Госсекретарь Союзного государства заявил, что планирует покинуть пост

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий.

По данным агентства "БелТА", об этом он информировал в четверг по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как уточняет агентство, окончательное решение пока не принято, но срок полномочий госсекретаря вскоре истекает, после чего он планирует завершить свою деятельность.

Рапота был назначен на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года. Государственный секретарь Союзного государства руководит работой Постоянного комитета, он назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров Союзного государства.