Законопроект об отмене наказаний за нарушения на митингах вернули автору

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет по государственному строительству и законодательству в четверг принял решение вернуть депутату-единороссу Андрею Барышеву внесенный им в начале недели законопроект об отмене ответственности за ряд нарушений на митингах в связи с отсутствием на него отзыва правительства.

"Мы политическую составляющую не хотим трогать, но законопроект с правовой точки зрения вообще не внесен. У нас есть специальная статья в регламенте и в законе о введении в действие КоАП. Отсутствует обязательный отзыв правительства, мы его даже принимать не имеем право, поэтому мы его просто возвращаем автору", - сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Согласно действующим нормам, все законопроекты о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должны вноситься в Госдуму с отзывом кабмина, в противном случае профильный комитет может принять решение об их возврате авторам.

Барышев предлагал отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Кроме того, из КоАП предлагалось исключить статью 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка.