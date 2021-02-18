Лаврентьев: сирийцам пора обсуждать конкретные статьи конституции страны

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Сирийцам уже пора переходить к обсуждению основных статей конституции, какими их видят как власти, так и оппозиция. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Наверное, все-таки действительно настало время перейти к обсуждению конкретных статей конституции, как это видит правительство, как это видит оппозиция. Фиксировать это в письменном виде. Честно признаться, мы не видим никакой угрозы, если это произойдет", - сказал Лаврентьев.

По его словам, камнем преткновения в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве является то, что, по мнению сирийцев, по мнению Дамаска, вначале надо прийти к пониманию основных национальных принципов, таких как суверенитет, территориальная целостность. "Там много различных конституционных принципов, которые заложены в преамбуле, в других моментах. Какой будет Сирия: светской республикой, не светской, арабская она или просто Сирийская Республика, много других таких моментов, где существуют разногласия и которые имеют принципиальный характер. А потом уже можно будет приступать к написанию конституции", - пояснил спецпредставитель президента.

Он подчеркнул, что именно поэтому в течение третьего, четвертого и пятого раундов стороны обсуждали эти национальные основы и основные конституционные принципы.

Ранее спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что пятая встреча Конституционного комитета Сирии принесла разочарование и стала упущенной возможностью. По словам эмиссара ООН, "четкого плана действий на будущее пока нет".