Песков назвал актуальной тему введения ответственности за призывы к санкциям против России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против страны может обсуждаться, так как вопрос актуален.

"Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это - лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Он не стал предсказывать исход этих обсуждений, добавив, что "такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно".

Песков назвал не новым предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против РФ. "Подобная инициатива не является пионерской, первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, правда, он не говорил о таком суровом наказании, но говорил о том, что это должно приравниваться к уголовно наказуемому преступлению", - заметил пресс-секретарь президента.

"То, что сама тема безусловно интересна и она будет обсуждаться, это я допускаю", - добавил он.