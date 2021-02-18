Песков назвал Украину недружественным России государством и "проектом западных стран"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Украина является недружественным России государством, превратившимся в "проект западных стран", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг.

О чем говорили на встрече Путина с лидерами думских фракций.

О чем говорили на встрече Путина с лидерами думских фракций. Главное

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил представитель Кремля, комментируя слова президента Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций, состоявшейся в среду.

Песков добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран". "Такие элементы мы усматриваем", - добавил он.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что украинского государство имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".

Путин 17 февраля во время встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что нападки на "Северный поток - 2" объясняются попытками ряда стран заставить Россию "платить за их геополитический проект "Украина".