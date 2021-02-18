Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному - это недопустимая попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

"Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывает у нас очень много вопросов", - отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что отношение Москвы к решению ЕСПЧ "было озвучено министром юстиции [Константином] Чуйченко".

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить ее подзащитного на основании 39-го правила регламента суда. По словам адвоката, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами, РФ должна немедленно освободить Навального". Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.