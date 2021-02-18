В Кремле не видят необходимости в создании официального аккаунта в Clubhouse

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кремль не видит необходимости в использовании официальных каналов в социальных сетях, в том числе в голосовой соцсети Clubhouse. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что имеющихся у власти каналов достаточно для доведения информации до граждан.

"У Кремля нет аккаунтов как таковых официальных в социальных сетях. Есть у нас в Twitter, но это не прямой аккаунт, это фактически зеркало ленты нашего сайта", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в администрации президента соцсеть Clubhouse как интересный инструмент для взаимодействия с аудиторией. "Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению нашей информации, доведению этой информации до общественности достаточно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков не стал говорить о каких-либо достоинствах или недостатках быстро набирающей популярность новой соцсети. "Здесь, наверное, было бы неверным что-то нам комментировать. Сеть сейчас на слуху, действительно. По крайней мере, в России такой ажиотажный интерес и у граждан, и у специалистов-политологов", - констатировал он. Тем не менее Песков заявил, что ему "не пристало говорить - хорошая или плохая [соцсеть], удобная или не удобная".

Комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, Песков отметил, что в Кремле "как раз сейчас работают над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении господина Маска - общение именно в этой сети или в целом общение". "Пока точных деталей мы не имеем. Этой информацией не располагаем, но рассчитываем, что в ближайшие дни мы получим ясность по деталям этого предложения", - отметил он.

Ранее предприниматель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX в публикации в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив президента РФ Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.