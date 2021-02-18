Захарова заявила, что решение ЕСПЧ по Навальному подрывает доверие к этой структуре

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Требование ЕСПЧ к РФ о немедленном освобождении Алексея Навального ничем не подкреплено и не содержит указаний на факты и детали, на которых оно основывалось. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " 60 минут " на телеканале "Россия-1".

"Вчера все высказались единогласно и единодушно, потому что иного мнения быть не может: это просто не соответствующее международному праву - всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, - решение. Оно ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение", - сказала Захарова.

Требование ЕСПЧ подрывает доверие к этому институту, добавила Захарова. "Это подрыв доверия к ЕСПЧ в принципе", - подчеркнула она.

"Это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, и с точки зрения понимания и ценности прав человека в принципе, потому что невозможно столько ставить экспериментов в угоду коллективному Западу и разрушать все на своем пути, просто добиваясь одной цели - сдерживания России", - добавила дипломат.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ требует от РФ немедленно освободить ее подзащитного на основании 39-го правила регламента суда. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным это требование ЕСПЧ и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.