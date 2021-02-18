Пескову неизвестно, обсуждают ли в Кремле создание "Путин Центра"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову ничего неизвестно о планах создания специального центра президента Владимира Путина по аналогии с "Ельцин Центром". Об этом представитель Кремля заявил журналистам в четверг.

"Мне вообще неизвестно, чтобы эта тема хоть как-то была на повестке дня", - сказал он. Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли у Путина такие планы, в каком формате может быть создан этот центр, а также ведется ли работа над подобным проектом.

Президентский центр Б.Н. Ельцина ("Ельцин Центр") открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В нем расположены музей, где представлены документы, фотографии и артефакты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента РФ, а также конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея. Учредитель Центра - Администрация президента России. Председатель попечительского совета - руководитель администрации главы государства Антон Вайно. В состав попечительского совета входят вдова первого президента РФ Наина Ельцина и его дочь Татьяна Юмашева.