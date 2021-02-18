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Пандемия COVID-19
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Путин и Токаев обсудили перспективы производства "Спутника V" в Казахстане

Лидеры России и Казахстана условились поддерживать дальнейшие контакты на различных уровнях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили борьбу с пандемией, а также перспективы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны.

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"Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, "в дружественном ключе обсуждены важнейшие темы двусторонней повестки дня с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество", проинформировали в пресс-службе российского лидера. "В контексте текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в рамках этого интеграционного объединения", - отмечается в сообщении Кремля.

Лидеры условились поддерживать дальнейшие контакты на различных уровнях.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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