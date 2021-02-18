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Песков прокомментировал публикацию о внесудебных казнях в Чечне

Ее предметным рассмотрением должны заниматься правоохранительные органы, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Предметным рассмотрением информации "Новой газеты" о якобы внесудебных казнях в Чечне должны заниматься правоохранительные органы. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что "газетный материал не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней".

"К самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, это наказывается по закону", - отметил представитель Кремля. Он уверен, что в остальном "это вопрос правоохранительных органов". "Материал [газеты] доступен для всех наших правоохранительных органов, именно им уже заниматься предметным рассмотрением этой информации", - указал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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