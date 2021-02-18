Песков: отсутствие Путина среди участников конференции в Мюнхене не означает ее бойкота

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никаких бойкотов нет", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Песков отметил, что в этом году Путин не участвует в конференции, и признался, что не знает, кто от РФ может принять в ней участие.

При этом представитель Кремля заверил, что для Москвы "все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания, тем более такие авторитетные формы, как Мюнхенская конференция". "Просто в этом году президент не принимает участие", - заметил Песков.

Ранее Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала список спикеров на онлайн-мероприятии форума, которое состоится 19 февраля и которое называют его "специальной версией". Организаторами заявлены президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Представителей России среди участников нет. В то же время в сообщении форума отмечается, что возможны изменения программы и списка.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году. На форуме традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов. В 2007 году с докладом "Роль России в мировой политике" на форуме выступил Путин. Его выступление, в котором президент РФ подчеркнул важность многополярности мира и необходимость устранения двойных стандартов в мировой политике, впоследствии стало знаменитым.