Путин 18 февраля проведет оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Ново-Огарево Путин сегодня в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что у президента в четверг также "проходит серия международных телефонных разговоров" и запланирован ряд непубличных мероприятий.