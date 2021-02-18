{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 18 февраля проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Также у российского президента состоится серия международных телефонных разговоров, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Ново-Огарево Путин сегодня в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что у президента в четверг также "проходит серия международных телефонных разговоров" и запланирован ряд непубличных мероприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков прокомментировал публикацию о внесудебных казнях в Чечне
Ее предметным рассмотрением должны заниматься правоохранительные органы, указал пресс-секретарь президента РФ
Читать полностью