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Кремль опроверг утверждения о причастности помощника президента к делу историка Дмитриева

Это или сознательная, или непреднамеренная ошибка, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кремль опроверг утверждения издания "Проект" о возможной причастности помощника президента РФ Анатолия Серышева, ранее возглавлявшего Управление ФСБ РФ по Карелии, к уголовному делу карельского историка Юрия Дмитриева.

"Видели эту публикацию. Все не так", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это касается в том числе утверждений издания о Серышеве. "Это или сознательная, или непреднамеренная ошибка", - подчеркнул Песков.

Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком. Дмитриев себя виновным не признавал.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКарелияСерышев, Анатолий Анатольевич
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