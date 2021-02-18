Евгения Станиславова назначили послом России в Венгрии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова послом РФ в Венгрии. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии", - говорится в документе.

Другим указом от обязанностей посла в Венгрии освобожден Владимир Сергеев, который занимал этот пост с 2014 года.

Станиславов работает в системе МИД с 1983 года. Он занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В 2000-х годах он работал в представительстве России при ООН в Нью-Йорке, после этого - в региональном отделение ЮНИСЕФ для стран Центральной и Восточной Европы и СНГ в Женеве. В начале 2010-х годов Станиславов был назначен старшим советником департамента руководящих органов, ООН и многосторонних вопросов ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. С февраля 2014 года до настоящего времени он возглавлял департамент экономического сотрудничества МИД России. Владеет английским и арабским языками.