Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения России из Совета Европы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы.

"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером [Алексеем] Навальным как неким знамением, [некоторые страны - члены Совета Европы] будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", - сказал он в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Толстой отметил, что Россия к такому решению готова и будет действовать по ситуации. "Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс", - уточнил вице-спикер.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить блогера на основании 39-го правила регламента суда. По ее словам, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами, РФ должна немедленно освободить Навального". Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному - недопустимая попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела.