Мишустин поручил псковскому губернатору проконтролировать стройку Социального городка

МОГЛИНО /Псковская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин провел в четверг рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в ходе которой попросил его взять под личный контроль строительство Социального городка и доложить о реализации других подобных проектов в регионе.

"Уважаемый Михаил Юрьевич, мы сегодня осмотрели с вами целый ряд объектов Псковской области, очень мне понравился как раз объект социального назначения, который на сегодняшний день демонстрирует по [национальному] проекту "Демография" такой очень важный, сбалансированный подход для людей пожилых. Мне кажется, что те решения, которые мы с вами выработали, должны реализовываться, и я очень вас прошу взять под личный контроль строительство, чтобы мы уже в следующем году, не в декабре 2022 года, а пораньше, могли все ввести в строй", - сказал Мишустин.

Социальный городок представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Он возводится в непосредственной близости к городу Пскову, в деревне Борисовичи Псковского района на площади в 3 га. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.

Этот проект - социальное учреждение нового типа, которое принципиально отличается от государственных домов престарелых. В городке будет образована безбарьерная доступная среда, проживать в нем будут различные группы населения: пожилые граждане, многодетные семьи, инвалиды. Проект включает в себя так называемый детский сад для пожилых, куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают. Тема ухода за пожилыми людьми и маломобильными гражданами для Псковской области актуальна: каждый третий житель региона - пенсионер, на территории области зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет порядка 630 тыс. человек.

О других социальных проектах

Мишустин на встрече с губернатором также отметил, что ему очень понравилось Моглино. "Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, мне кажется, тоже создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет в том числе и молодежь Псковской области. Хочу спросить, как реализуются социальные проекты, как дела в экономике Псковской области", - передал премьер слово Ведерникову.

Тот в свою очередь поблагодарил премьера за визит, а также за внимание и помощь, которые правительство оказывает региону, в том числе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. "Учитывая непростую социально-экономическую ситуацию в регионе, для нас эта поддержка крайне важна и необходима", - сказал Ведерников.

Премьер напомнил, что регион получит средства в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения. "Почти 500 млн рублей ежегодно мы будем получать, это позволит в том числе проводить ремонт поликлиник и больниц в районах, некоторые из которых десятилетиями не видели этого ремонта, практически в аварийном состоянии находятся, ну и, конечно, самое главное - они смогут покупать необходимую медицинскую технику, хорошую, современную", - ответил Ведерников.

Губернатор также отметил, что крайне важным инструментом поддержки для региона является поддержка участников промышленных кластеров. "Мы за пять лет получили 950 млн рублей, уважаемый Михаил Владимирович, мы хотели бы попросить возможность рассмотреть, чтобы эта мера поддержки была сохранена и по возможности, может быть, увеличена", - сказал Ведерников. "Будет сохранена, участвуйте", - пообещал премьер.