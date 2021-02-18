В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили расширение сотрудничества стран и в том числе затронули тему крупных совместных проектов в энергетике. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях, - говорится в сообщении. - В числе приоритетов - осуществление крупных совместных проектов в энергетике".

Путин и Эрдоган также обсудили перспективы наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией. Речь шла в том числе о возможных поставках в Турцию российских вакцин и организации там производства данных препаратов.

"Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обеих сторон был "подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях".

Карабахское урегулирование

Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху и координацию совместных действий в интересах социально-экономического развития региона.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года", - отметили в Кремле.

По сообщению пресс-службы, "имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона". "Выражено удовлетворение в связи с началом работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня", - подчеркнули в пресс-службе.

Ситуация в Сирии и Ливии

Как сообщили в Кремле, лидеры России и Турции отметили важность формирования переходных органов власти в Ливии, а также подтвердили приверженность бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране", - говорится в сообщении Кремля.

"Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками", - уточнили в пресс-службе.

Лидеры РФ и Турции также высказали намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках астанинского формата.

Гибель граждан Турции

В ходе разговора Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан в Ираке. "Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин и Эрдоган также условились о дальнейших контактах.

В воскресенье турецкие военные провели операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, в результате которой "нейтрализовали 48 бойцов РПК". ВС республики в ходе операции потеряли несколько своих военнослужащих, также сообщалось о гибели 13 турецких граждан.