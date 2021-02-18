Захарова: ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от своих союзников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Германия продолжает вводить в заблуждение мировую общественность и не делится информацией по инциденту са Алексеем Навальным даже со своими союзниками. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мы вновь призываем Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение, - отметила она. - ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, и его пребывания на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев. Деталями ситуации с тем, что произошло, Берлин не делится даже с собственными союзниками. Это, безусловно, вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной в данном контексте гуманистических побуждений, о чем они бесконечно говорят".

По словам дипломата, в Берлине "по-прежнему не намерены дать ответ на большинство ключевых вопросов по ситуации". "Отсутствуют какие-либо доказательства тех самых обвинений, которые были выдвинуты, отсутствуют конкретные заключения по итогам экспертиз и многое другое, что так необходимо для того, чтобы понять, что же там случилось, а также игнорируются запросы Генеральной прокуратуры РФ, потому что не даются субстантивные полноценные ответы", - добавила Захарова.

"Мы будем добиваться от германских властей прояснения важнейших деталей описанного инцидента и далее", - заверила она.