Новым председателем краевого избиркома на Ставрополье избрали Сергея Тарасова

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Начальник управления по региональной политике аппарата правительства Ставрополья Сергей Тарасов избран новым председателем краевого избиркома. Кандидатуру избрали в ходе тайного голосования в четверг, сообщили журналистам в комиссии.

"18 февраля 2021 года на очередном заседании члены крайизбиркома в ходе тайного голосования единогласно избрали председателем избирательной комиссии Ставропольского края Сергея Тарасова", - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года кандидатуру Тарасова для избрания на должность председателя рекомендовал Центризбирком России. "В этом году нам предстоит сложный избирательный цикл. Необходимо провести выборы на нескольких уровнях <…> Избирком края будет максимально открыт для всех, кто готов обеспечить этим выборам прозрачность, чистоту и легитимность", - приводятся в сообщении слова Тарасова.

Глава избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов в начале декабря досрочно ушел в отставку с поста главы избиркома по собственному желанию. Он возглавлял региональный избирком с октября 2010 года.