Захарова: учения США и Турции в Черном море носят очевидную антироссийскую направленность

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совместные военные учения США и Турции в акватории Черного моря очевидно направлены против России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Это делают они зря", - сказала она.

"Провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы способствует укреплению безопасности в Европе", - отметила Захарова.

По ее словам, для укрепления безопасности в Европе Вашингтону следовало бы повлиять на Киев в плане выполнения минских соглашений.

Ранее пресс-служба Шестого флота американских ВМС сообщила, что корабли США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели 9 февраля в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы "Портер" и "Дональд Кук", морской патрульный самолет "Посейдон", турецкие фрегаты "Оручреис" и "Тургутреис", два истребителя F-16 и самолет-разведчик.