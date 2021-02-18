Патрушев 19 февраля обсудит в Ставрополе вопросы безопасности на Северном Кавказе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 19 февраля, посетит Ставрополь, где проведет совещание по вопросам национальной безопасности на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"19 февраля в Ставрополе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание будет уделено мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов. В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, входящих в состав округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Традиционно в ходе таких мероприятий Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит также итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе. В предыдущий раз совещание по СКФО секретарь Совбеза проводил во Владикавказе в феврале 2020 года, его темами были, в частности, борьба с коррупцией и безопасность на транспорте.