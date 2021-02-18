Россия выслала эстонского дипломата

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования, - сказала дипломат. - Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства".