{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия выслала эстонского дипломата

Это сделано в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине
© Петр Ковалев/ТАСC

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования, - сказала дипломат. - Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства".

Теги
ЭстонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от своих союзников
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Германии "по-прежнему не намерены дать ответ на большинство ключевых вопросов по ситуации"
Читать полностью