РФ призывает Молдавию отказаться от излишней политизации работы российского посла

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кишинев не должен слишком сильно политизировать деятельность российского посольства в Молдавии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику молдавского дипведомства в адрес посла РФ Олега Васнецова из-за его участия по видеосвязи в заседании коллегии МИД непризнанного Приднестровья.

"Подобная работа, включающая поездки по субъектам РФ, ведется посольством Молдавии в Москве, и никакой аллергии у российской стороны это не вызывает, тем более когда речь идет о видеоконференциях. Мы рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в Кишиневе таким образом", - сказала она.

Реакция молдавских властей, продолжила Захарова, вызывает недоумение в России. "В Кишиневе прекрасно знают, что Россия не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдова, является гарантом, посредником приднестровского урегулирования и выступает за поступательное развитие российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в двустороннем Договоре о дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Действия посла России в Молдавии полностью соответствуют этим принципам", - подчеркнула дипломат.

Как заявила официальный представитель МИД, в Кишиневе должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании. "Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания в рамках дипломатической практики, что и было сделано, и поддержание контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны", - отметила она.