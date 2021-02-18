Захарова заявила, что Россия сожалеет в связи с закрытием центра русского языка в Кракове

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Закрытие центра русского языка в Краковском педагогическом университете "обрывает одну из нитей" российско-польского диалога. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, Краковский университет вправе принимать те решения, которые считает нужными, однако нельзя не отметить, что в результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия. Еще раз подчеркну: мы об этом сожалеем", - сказала она.

Как подчеркнула Захарова, центр более десяти лет был одним из важных инструментов развития двустороннего взаимодействия в сфере образования.

"За это время сотни слушателей курсов русского языка как иностранного получили соответствующую квалификацию, на его базе было проведено более 600 различных мероприятий с участием местных студентов, преподавателей. Это фестивали, конкурсы, выставки, семинары, встречи с деятелями российской культуры. Ежегодно в центре проводился и международный экзамен по определению уровня владения русским языком как иностранным, соответствующий европейским стандартам", - напомнила дипломат.

Созданный в 2008 году по инициативе фонда "Русский мир" центр русского языка и культуры на базе Краковского педагогического университета прекратил свою деятельность 15 февраля. Руководство вуза приняло решение о прекращение сотрудничества без объяснения причин.