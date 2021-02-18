МИД РФ пригрозил ответными мерами при запрете на российские инвестиции в британский ВПК

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва даст Лондону адекватный ответ, если прозвучавшая в докладе комитета по обороне Палаты общин Великобритании идея о запрете российских инвестиций в цепочку поставок королевству оборонной продукции превратится в недружественные действия. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эти идеи превратятся в недружественные действия, то они получат адекватный ответ с российской стороны. При этом мы подчеркиваем, что, как и ранее, призываем всех недоброжелателей переходить на сторону добра, а она заключается в развитии цивилизованных отношений, которые были бы, в первую очередь, нацелены на интересы граждан наших стран", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель МИД также назвала очевидной заинтересованность определенных кругов в Великобритании в "наращивании антироссийской истерии и поддержании на плаву мифа о некой российской угрозе".

Ранее британская газета The Independent сообщила, что в докладе комитета по обороне Палаты общин содержится призыв к британскому Минобороны запретить Китаю и России инвестиции в цепочку поставок оборонного сектора Великобритании.