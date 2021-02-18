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Захарова: Москва готова стать площадкой для переговоров афганских сторон в случае запроса

Как отметила официальный представитель МИД РФ, противоборствующие стороны так и не приступили к обсуждению ключевых аспектов национального примирения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия не исключает возможности проведения встречи московского формата по афганскому мирному урегулированию, готова предоставить такую площадку для диалога афганских сторон в случае поступления запроса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В дальнейшем не исключаем возможности проведения очередной встречи и московского формата. В случае необходимости, если того пожелают заинтересованные в мирном урегулировании стороны межафганских переговоров, будем готовы предоставить московскую площадку для диалога", - сказала она.

Дипломат отметила, что противоборствующие афганские стороны завязли в дискуссии по техническим вопросам и так и не приступили к обсуждению ключевых аспектов национального примирения. Речь идет о формировании будущего государственного устройства страны, длительном прекращении огня и других особенно значимых вопросах.

"Тупиковая ситуация вокруг переговоров была одной из основных тем состоявшихся в Москве консультаций спецпредставителя президента РФ [по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира] Кабулова и делегации политического офиса движения талибов [запрещено в РФ]. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего начала субстантивного межафганского диалога. Сторона талибов заверила в сохранении у них заинтересованности в конструктивных переговорах с делегацией Кабула и приверженности Дохийскому соглашению с США", - добавила Захарова.

Она отметила, что в нынешней ситуации требуются дополнительные усилия, чтобы придать импульс процессу межафганского национального примирения. "Намерены продолжать работу на данном направлении в рамках расширенной "тройки": Россия, США, Китай плюс Пакистан. При этом рассчитываем на подключение к ней и иранской стороны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

На этом же брифинге Захарова сообщила о том, что 24-27 февраля Москву посетит глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. С ним проведет переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанПакистанРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
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