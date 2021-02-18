Захарова: некоторые страны ЕС недовольны навязываемой ФРГ антироссийской линией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны Европейского союза недовольны навязываемой Германией политикой сдерживания в отношении России, так как считают ее невыгодной, но не решаются открыто об этом высказаться. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Далеко не все страны довольны таким положением вещей, многие страны не скрывают свое недовольство и опасения в связи со стремлением ФРГ доминировать в общеевропейской политике, но они в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости, не в состоянии или не решаются выступить открыто против навязываемой извне и невыгодной для них самих линии", - сказала она.

Захарова указала на то, что именно Берлин был инициатором нескольких пакетов антироссийских санкций ЕС, что, по ее словам, "подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов Евросоюза в целях реализации ею курса на комплексное сдерживание" России. "Это было бы вряд ли легко осуществимо для немецкой стороны без встречной стороны евробюрократии, о самостоятельности которой в вопросах внешней политики в принципиальном плане говорить бессмысленно", - добавила дипломат.