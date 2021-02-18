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Захарова: некоторые страны ЕС недовольны навязываемой ФРГ антироссийской линией

Как отметила официальный представитель МИД РФ, стратегия Германии нацелена на использование ресурсов ЕС "в целях реализации ею курса на комплексное сдерживание" России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны Европейского союза недовольны навязываемой Германией политикой сдерживания в отношении России, так как считают ее невыгодной, но не решаются открыто об этом высказаться. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Далеко не все страны довольны таким положением вещей, многие страны не скрывают свое недовольство и опасения в связи со стремлением ФРГ доминировать в общеевропейской политике, но они в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости, не в состоянии или не решаются выступить открыто против навязываемой извне и невыгодной для них самих линии", - сказала она.

Захарова указала на то, что именно Берлин был инициатором нескольких пакетов антироссийских санкций ЕС, что, по ее словам, "подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов Евросоюза в целях реализации ею курса на комплексное сдерживание" России. "Это было бы вряд ли легко осуществимо для немецкой стороны без встречной стороны евробюрократии, о самостоятельности которой в вопросах внешней политики в принципиальном плане говорить бессмысленно", - добавила дипломат.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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