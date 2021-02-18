В МИД РФ прокомментировали разработку новой стратегической концепции НАТО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия в случае необходимости примет дополнительные меры военно-политического и военно-технического характера для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя разработку новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание России и Китая.

"Мы будем внимательно за этим процессом следить и в случае необходимости предпримем дополнительные меры военно-политического и военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности", - сказал он.

Грушко подчеркнул, что нынешнее военное планирование альянса с акцентом на восточном направлении отнюдь не укрепляет ни европейскую, ни евроатлантическую безопасность и противоречит объективным потребностям самих европейцев.

Как отметил Грушко, фактор "угрозы с Востока" используется НАТО для поддержания поколебавшегося единства в альянсе. "Для нас очевидно, и я думаю, что это очевидно сегодня всем, что фактор так называемой угрозы с Востока используется прежде всего для сохранения единства в НАТО, которое в последнее время дает серьезные трещины", - сказал он.

По его словам, глубокие противоречия между членами альянса по многим аспектам региональной безопасности "ни для кого не являются секретом", а между членами самой НАТО приходится налаживать коммуникации в целях деконфликтинга.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате заявил, что новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, она будет нацелена на сдерживание Китая и России.