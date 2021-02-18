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Кризис в Сирии
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Лавров и Чавушоглу обсудили устранение террористической угрозы в Идлибе

Министры иностранных дел России и Турции в контексте встречи в Сочи выразили готовность продолжать содействие урегулированию в арабской республике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в четверг по телефону обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на устранение террористической угрозы в Идлибе.

"В развитие прошедшей ранее в тот же день беседы по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры подтвердили готовность своих стран содействовать мирному процессу в Сирии. "Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате", - указано в сообщении.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в астанинском формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны - гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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