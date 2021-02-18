Захарова: Россия ждет реакцию ОЗХО на письмо врача Козака с оценками инцидента с Навальным

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва ожидает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ряда западных столиц реакцию на открытое письмо врача из Швейцарии Виталия Козака, который проанализировал ситуацию с предполагаемым отправлением Алексея Навального. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Письмо Козака, адресованное главе МИД РФ Сергею Лаврову, отметила она, содержало ряд сложных и неудобных вопросов по статье в журнале The Lancet о якобы имевшем место применении в отношении Навального боевого отравляющего вещества. Внятная реакция на это западных коллег до сих пор отсутствует. При этом 8 февраля были опубликованы ответы Лаврова по некоторым темам, которые поднимались в письме, а после этого МИД РФ направил послание гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу, а также коллегам в Германии, Франции и Швеции с просьбой прокомментировать изложенные в письме озабоченности.

"К обращению было приложено и само письмо, и интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором содержались комментарии письма, - подчеркнула Захарова. - Мы ожидаем от Организации по запрещению химического оружия, а также от Берлина, Парижа и Стокгольма реакцию по данному вопросу, в том числе публичную".

Она обратила внимание, что ранее западные коллеги не были замечены "в скромности в оценках и вынесении приговоров". "Пора переходить к доказательствам, уважаемые коллеги, и делать это также рьяно, как вы это делали, вынося предыдущие оценки. В принципе, ОЗХО, да и наши европейские коллеги могли бы, конечно, и сами, без подсказки извне, заняться этим делом - дать свое авторитетное мнение по всем обстоятельствам, которые содержатся в письме, но, видимо, придется им напоминать, потому что серьезные обвинения прозвучали, заинтригован весь мир, давайте-ка поработаем", - подчеркнула Захарова.

В своем ответе на письмо Козака глава МИД РФ отмечал, что не может профессионально комментировать проведенный им анализ, поскольку не является специалистом в области химии, биологии или медицины, но, внимательно ознакомившись с изложенными соображениями, указывающими на выявившиеся противоречия, согласен с тем, что любые вопросы и обоснованные сомнения, касающиеся этого дела, обязательно требуют прояснения.