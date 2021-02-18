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Пандемия COVID-19

Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины "Спутник V"

Главы ведомств также обменялись мнениями по текущему состоянию российско-мексиканских отношений и затронули вопросы взаимодействия стран на площадке ООН

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и его мексиканский коллега Марсело Луис Эбрард Касаубон в телефонном разговоре в четверг обсудили российско-мексиканские отношения и поставки вакцины "Спутник V", сообщается на сайте МИД РФ.

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"В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности поставкам в Мексику российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы ведомств обменялись мнениями по текущему состоянию российско-мексиканских отношений и затронули вопросы взаимодействия стран на площадке ООН.

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну российской вакцины ожидается на этих выходных.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссияПандемия COVID-19
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