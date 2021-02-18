Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником ООН работу международных форматов по Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил на встрече в четверг со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном функционирование многосторонних форматов по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Богданов и Педерсен продолжили предметный разговор, начатый на встрече спецпосланника генсека ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "о важности консолидации международных усилий по содействию сирийскому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН". "При этом были уточнены некоторые аспекты функционирования многосторонних форматов, призванных способствовать скорейшему нахождению эффективных решений задач по обеспечению единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - указывается в документе.