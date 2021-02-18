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Захарова: РФ примет решение ЕС о разрыве отношений, если Брюссель об этом объявит

Москва заинтересована в том, чтобы развивать торговые и экономические связи с Брюсселем, а также после окончания пандемии продолжать взаимодействие по вопросу облегчения визового режима, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия услышит и воспримет решение ЕС о разрыве отношений в случае соответствующего заявления из Брюсселя, но сама не стремится к этому. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы".

"Если они завтра об этом объявят, мы это услышим, мы это воспримем. Это их, значит, решение. <…> Но это не наш выбор", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Европа, то, что сейчас называется ЕС, <...> много раз в своей истории наступала на те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому, что ее туда подталкивали", - добавила официальный представитель МИД.

При этом Москва заинтересована в том, чтобы развивать торговые и экономические связи с Брюсселем, а также после окончания пандемии продолжать взаимодействие по вопросу облегчения визового режима, подчеркнула Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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