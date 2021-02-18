РФ и Белоруссия согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

Как сказали в ведомстве, сегодня замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу", - сообщили в министерстве.