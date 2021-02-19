Николай Патрушев в Ставрополе обсудит борьбу с правонарушениями при реализации нацпроектов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу проведет в Ставрополе совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Отдельное внимание будет уделено мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, главы регионов, входящих в состав СКФО, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Традиционно в ходе таких мероприятий Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит также итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе.

В предыдущий раз совещание по СКФО секретарь Совбеза проводил в феврале 2020 года во Владикавказе. Патрушев тогда, в частности, призвал активизировать антикоррупционную работу на Северном Кавказе, в том числе для пресечения хищения средств, выделяемых на национальные проекты. Он отметил, что отсутствие эффективной борьбы с коррупцией нередко ведет к ситуациям, когда госслужба используется в целях обеспечения "интересов определенного круга лиц, объединенных в том числе по этническому, родовому и религиозному признакам". Секретарь СБ РФ на том совещании также потребовал от глав регионов СКФО принять необходимые меры по обеспечению безопасности перевозок и наведению порядка в этой сфере. Кроме того, Патрушев просил обратить пристальное внимание на необходимость принятия дополнительных мер по созданию рабочих мест, ликвидации задолженности по зарплате, недопущению роста цен и тарифов, повышению качества и доступности медицинского обслуживания на Северном Кавказе.

Тема борьбы с нарушениями в сфере национальных проектов поднималась Патрушевым и на совещаниях, посвященных другим федеральным округам. В частности, в мае прошлого года в ходе видеоконференции с главами регионов Поволжья секретарь Совбеза подчеркивал, что основная масса правонарушений при реализации нацпроектов связана с коррупцией, несоблюдением правил госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, а также фальсификацией отчетных показателей. Секретарь СБ РФ тогда потребовал принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов.