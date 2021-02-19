Эксперты: возвращение США в соглашение по климату повлияет на конференцию в Глазго

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Возвращение США в Парижское соглашение по климату, которое произойдет в пятницу, повлияет на ход конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго в ноябре 2021 года и увеличит финансирование стран Африки, Латинской Америки и Океании. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Главная задача в Глазго - создать мощную коалицию стран за декарбонизацию к 2050 году, решением конференции сторон установить точный срок, когда выбросы сводятся к нулю. И участие США в этом безусловно важно, вместе с Америкой, [доля] которой составляет примерно 20% мировой экономики, это вполне посильная задача. Думаю, что стоит ожидать такого результата по итогам конференции. Сейчас в Парижском соглашении сказано, что нужно выйти в ноль во второй половине века", - сказал постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин.

Как добавил руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, возвращение США в Парижское соглашение означает, что слабые и уязвимые страны, к которым относятся государства Африки, Латинской Америки и Океании, получат еще и американские деньги. Когда США вышли из Парижского соглашения, финансовая помощь им уменьшилась примерно на треть.

"Деньги в ноль не превращались никогда. Но одно дело, когда американцы поддерживали что-то сугубо свое, а другое - когда они будут выделять деньги в международные фонды. Также агентство США по международному развитию (USAID) будет тратить гораздо больше денег на климатические вопросы, надеюсь, не политизированно. Это, конечно, важно для очень многих стран", - заявил Кокорин.