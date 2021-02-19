В Госдуме обсуждают законодательное регулирование рекомендательных алгоритмов соцсетей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вопрос о законодательном регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей обсуждается в Госдуме, база для соответствующего законопроекта уже подготовлена. Об этом в пятницу сообщил ТАСС член комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Уже есть база для будущего законопроекта. Но пока идет лишь концептуальное обсуждение возможных норм и мер для регулирования рекомендательных систем. О действующем законе говорить еще рано", - сказал Горелкин, уточнив, что речь идет прежде всего о соцсетях.

По его словам, их рекомендательные системы и механизмы не прозрачны. "Идеология в том, чтобы сделать эти механизмы прозрачными для общества и пользователь должен выбирать сам. Facebook такого выбора не предоставляет пользователю", - пояснил парламентарий. Депутат напомнил, что многие развитые страны сегодня обсуждают вопросы регулирования рекомендательных систем. "Мы тут в тренде", - считает он.

В пятницу в ходе круглого стола в Совете Федерации Горелкин заявил об использовании западными соцсетями рекомендательных алгоритмов для влияния на общественные настроения в России. "Это особенно важно с учетом того, что 2021 год выборный, именно поэтому в западных социальных сетях мы видим, как нарастает волна пессимизации российского контента, блокируются аккаунты наших медиа, журналистов, политиков. Их записи исключают из поиска, на них навешивают ярлыки. В период агитационной кампании рекомендательные сервисы вряд ли сохранят политическую нейтральность. Сейчас, когда у нас наконец-то определено законодательно, что такое социальная сеть, аудиовизуальный сервис, мы можем заняться рекомендательными системами", - отметил член думского комитета.