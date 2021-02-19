Зюганов прокомментировал информацию о его намерении исключить Рашкина из КПРФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все члены партии должны выполнять программу, устав и решения пленумов. Таким образом он прокомментировал дискуссию об оценке однопартийцами деятельности Алексея Навального.

Ранее в Telegram-канале "Радиоточка НСН" утверждалось, что лидер КПРФ в интервью НСН "пригрозил выгнать главу московского горкома Валерия Рашкина из партии из-за Навального". Рашкин в эфире телеканала "Дождь" 9 февраля выразил мнение, что Навального преследуют по политическим мотивам.

"Я не знаю, что там [за заявление об исключении Рашкина] расходится в принципе. Все - и Зюганов, и Рашкин - все обязаны исполнять программу и устав партии, он для нас для всех один", - сказал Зюганов ТАСС в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

"Когда в КПСС устав партии был для Горбачева один, для Яковлева вообще другой, а для Ельцина не существовало, то все и расползаться стало. Поэтому у нас все будут выполнять, мы приняли решение на пленуме", - добавил политик.

Лидер КПРФ напомнил, что позиция партии заключается в недопустимости "либерального реванша" для страны и попытки повторить 90-е годы. "Это преступление против всех граждан страны, это абсолютно недопустимо. Поэтому надо максимально реализовывать нашу программу <...>. И в партии все будут выполнять эту программу. Это касается каждого", - подчеркнул он.

Лидер КПРФ ранее неоднократно выступал с жесткой критикой Навального, а также предлагал созвать специальную парламентскую комиссию для расследования организации несанкционированных протестных акций.