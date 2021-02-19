Песков заявил, что Путин многократно заслужил звание генерала

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор не в звании генерала.

"В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел", - сказал Песков.

Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, "поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством".

Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.